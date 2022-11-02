В МККК сообщили о получении обращения омбудсмена ДНР о пытках в украинском плену

В организации отметили, что поддерживают конфиденциальный двусторонний диалог со сторонами в вооруженном конфликте о военнопленных

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) получил от омбудсмена Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарьи Морозовой обращение по фактам пыток освобожденных из украинского плена российских военных. Об этом сообщили ТАСС во вторник в комитете.

"Мы знаем об этом заявлении. МККК поддерживает конфиденциальный двусторонний диалог со сторонами в международном вооруженном конфликте о военнопленных, которых они удерживают. Наше представительство в Донецке находится в постоянном контакте с госпожой Дарьей Морозовой и ее офисом", - указали в комитете.

Об эвакуации из Херсона

Международный комитет Красного Креста не участвует в процессе эвакуации жителей Херсона.

"МККК не вовлечен в эвакуацию из Херсона", - сообщили ТАСС во вторник в комитете.

О контакте с местными властями в ДНР и ЛНР

Международный комитет Красного Креста находится в тесном контакте с местными властями в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), сообщили в комитете.

"МККК находится в тесном контакте со сторонами международного вооруженного конфликта, а также с местными властями в Донецке и Луганске. Работа продолжается, - подчеркнули в комитете. - Поскольку ситуация с безопасностью на местах быстро меняется, мы в каждом конкретном случае решаем, где и когда можем организовать раздачи, чтобы люди могли получить помощь".

Там добавили, что помощь доставляется в Мариуполь и окрестности Донецка.