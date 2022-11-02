Военные Южной Кореи назвали ракетный пуск КНДР неприемлемым

В Комитете начальников штабов Республики Корея заявили, что отреагируют на это решительно

СЕУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Проведенный в среду ракетный пуск КНДР неприемлем, поскольку одна из ракет упала рядом с территориальными водами Республики Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

"Ракета после сегодняшнего пуска Северной Кореи впервые после разделения [Корейского полуострова] упала вблизи наших территориальных вод к югу от северной разграничительной линии. Это беспрецедентно и неприемлемо", - заявили в комитете. Там добавили, что южнокорейские военные отреагируют на это решительно.

Yonhap сообщает, что 2 ноября военные Республики Корея запустили три ракеты класса "воздух - земля" с истребителей в открытое море к северу от северной разграничительной линии.

По данным Сеула, КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Пуск состоялся из района города Вонсан провинции Канвондо в районе 08:51 (02:51 мск). Одна из ракет упала к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Ракета летела в сторону южнокорейского острова Уллындо, там была объявлена воздушная тревога. Она упала в море в 167 км к северо-западу от Уллындо и 57 км к востоку от Сокчхо. Это также был первый случай, когда ракета летела в сторону южнокорейской территории.