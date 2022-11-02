В США сообщили, что знают о запусках ракет КНДР

Индо-Тихоокеанское командование Военно-морских сил США считает, что это событие не представляет угрозы военнослужащим или территории страны, а также союзникам

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Военные США осведомлены о запусках баллистических ракет, предпринятых КНДР, но непосредственной угрозы для территории страны или своих союзников не видят. Об этом сообщило в среду Индо-Тихоокеанское командование Военно-морских сил (ВМС) США.

"Мы знаем о запуске баллистических ракет КНДР и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы военнослужащим или территории США, а также нашим союзникам, запуски подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР по созданию ОМУ и баллистических ракет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте командования.

Американские военные также отметили, что обязательства США по обороне Южной Кореи и Японии остаются "незыблемыми".

По данным Сеула, КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Пуск состоялся из района города Вонсан провинции Канвондо в районе 08:51 (02:51 мск). Одна из ракет упала к югу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Президент Юн Сок Ёль назвал это "вторжением на южнокорейскую территорию" и дал указание заставить "Северную Корею заплатить за свои провокации". Позднее военные Республики Корея запустили три ракеты класса "воздух - земля" с истребителей в открытое море к северу от северной разграничительной линии.