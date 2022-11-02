Военные Южной Кореи отменили воздушную тревогу на острове Уллындо

КНДР ранее запустила по меньшей мере три баллистические ракеты малой дальности

СЕУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Южная Корея отменила воздушную тревогу на острове Уллындо, в направлении которого в среду утром летела ракета КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов.

"В результате оценки опасности в районе острова Уллындо с 14:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) воздушная тревога снимается", - заявили в комитете. Воздушная тревога была объявлена в 08:55 по местному времени (02:55 мск). Вместо нее объявлено предупреждение.

КНДР в среду запустила по меньшей мере три баллистические ракеты малой дальности. Одна из них была направлена в строну острова Уллындо. Ракета упала в море в 26 км к югу от разграничительной линии, в 167 км к северо-западу от Уллындо и 57 км к востоку от города Сокчхо. Это также был первый случай, когда ракета была направлена на южнокорейскую территорию.

Президент Юн Сок Ёль назвал это "вторжением на южнокорейскую территорию" и дал указание заставить "Северную Корею заплатить за свои провокации". Вооруженные силы Южной Кореи запустили три ракеты "воздух - поверхность" в открытое море к северу от северной разграничительной линии. По данным южнокорейской стороны, в среду КНДР запустила не менее 10 ракет разных типов с восточного и западного побережья.