Австралия направила полиции Соломоновых Островов оружие и спецавтомобили

Федеральная полиция страны сообщила, что четыре новых автомобиля полиция Соломоновых Островов использует для создания мобильного спецподразделения, а остальные девять машин пополнят парк группы быстрого реагирования

СИДНЕЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Австралии направили правительству Соломоновых Островов оружие и специальные автомобили для оснащения органов охраны правопорядка островного государства. Об этом в среду сообщила федеральная полиция страны.

В ведомстве отметили, что "60 полуавтоматических винтовок MK18 и 13 полицейских автомобилей были переданы в дар полиции Соломоновых островов <…> в рамках партнерства этого островного государства и Австралии". "AFP организовала обучение сотрудников и передала транспортные средства и оружие вместе с инвестициями в размере 1,3 млн австралийских долларов ($835 тыс. - прим. ТАСС)", - указали в полиции.

Как ожидается, четыре новых автомобиля полиция Соломоновых Островов (RSIPF) использует для создания мобильного спецподразделения, а остальные девять машин пополнят парк группы быстрого реагирования. "Эти транспортные средства помогут RSIPF обновить автопарк и обеспечат офицерам полиции необходимую оперативную мобильность. Кроме того, AFP продолжит оказывать поддержку в их обслуживании и ремонте", - отметили в австралийской полиции.

Расширение сотрудничества органов охраны правопорядка Австралии и Соломоновых Островов последовало за заявлением главы австралийского правительства Энтони Альбанезе о пересмотре принципов взаимоотношений с островными странами региона и "возвращении в них уважения". Также Канберра заявила о своей готовности быть "предпочтительным партнером" соседних государств, оказывая помощь "без всяких условий".

Ранее Соломоновы Острова подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Китаем, значительно нарастившем дипломатическую активность в регионе. Договор с Пекином, подписанный в июне 2022 года, стал предметом резкой критики и беспокойства со стороны Австралии, Новой Зеландии и США, которые заявили, что у соглашения имеются потенциальные последствия с точки зрения региональной безопасности.