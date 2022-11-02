Вице-премьер Армении примет участие во встрече комиссий по делимитации с Азербайджаном

Заседание пройдет в Брюсселе

ЕРЕВАН, 2 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян 3 ноября в Брюсселе примет участие в третьем заседании комиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД Армении.

"Члены комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой во главе с вице-премьером Мгером Григоряном 3 ноября в Брюсселе примут участие в третьем заседании комиссий по делимитации и пограничной безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе офиса Григоряна, который является председателем армянской комиссии, сообщили ТАСС, что третье заседание комиссий пройдет в первую неделю ноября в Брюсселе. Баку и Ереван сформировали комиссии по делимитации границы в соответствии с договоренностями, достигнутыми 6 апреля в Брюсселе на встрече с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля.