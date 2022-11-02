Парламент Белоруссии намерен в начале 2023 года принять закон "О Всебелорусском собрании"

Предполагается, что Всебелорусское народное собрание заработает до мая 2024 года

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии рассчитывает завершить принятие закона "О Всебелорусском народном собрании" в начале будущего года. Об этом сообщил журналистам в среду глава нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.

"И я думаю, что мы этот законопроект примем уже в текущем году в первом чтении, а в начале следующего года - во втором чтении", - приводит его слова агентство БелТА.

В настоящее время завершается общественное обсуждение проекта закона. "Предложений поступило порядка 150. Их аккумулирует Национальный центр правовой информации, часть поступает в Палату представителей. Поэтому такая тонкая доводка сейчас будет проходить в Палате представителей", - уточнил Андрейченко.

Согласно новой редакции Конституции Белоруссии созданное в 1996 году Всебелорусское народное собрание стало высшим представительным органом, получило статус конституционного органа и дополнительные полномочия. В частности, оно сможет сместить главу государства с должности в случае систематического или грубого нарушения конституции, либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

В состав собрания может входить до 1 200 человек, в том числе действующий и бывший президенты, представители законодательной, исполнительной и судебной властей, гражданского общества, а также местные депутаты. Орган вправе утверждать основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, программы социально-экономического развития страны. Собрание может также предлагать изменения и дополнения в конституцию, проведение республиканских референдумов, оно вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов.

Предполагается, что Всебелорусское народное собрание заработает до мая 2024 года.