Зеленский заявил, что не обращает внимание на призывы третьих стран к компромиссам с РФ

Президент Украины сообщил, что у Киева "нет времени для дипломатии", и назвал возможность завершения конфликта путем переговоров ложью

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что призывы других стран пойти на компромиссы с Россией для него не являются важными.

"Я думаю, что некоторые лидеры стран, конечно, хотели бы [чтобы Киев пошел на компромиссы]. Я не хочу сейчас давать свою оценку этому, потому что это неважно. Потому что для меня это неважно, что кто-то подталкивает", - сказал он в интервью чешскому телевидению, запись которого была опубликована в среду в его Telegram-канале.

По его мнению, договоренности с Россией не имеют смысла. "Мы там уже были [в договоренностях с РФ], для нас там нет ничего нового, никаких сюрпризов. Я уже знаю, чем эта история закончится. Поэтому я не хочу ждать концовку. Потому что это не хэппи-энд с этой страной, с этими "соседями". Поэтому хватит. Мы должны строить очень прагматичные отношения и все", - сказал он.

Зеленский также заявил, что у Киева "нет времени для дипломатии", и назвал возможность завершения конфликта путем переговоров ложью.

Президент России Владимир Путин заявил 31 октября, что добрая воля Москвы к переговорам известна и она неизменна. Однако сейчас он не видит возможности обсуждать с Украиной какие-то договоренности, пока со стороны Киева нет на то желания.