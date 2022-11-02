Белый дом заявил, что не видит свидетельств подготовки РФ к применению ядерного оружия

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США "продолжают следить за этим наиболее эффективным образом"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти США не фиксируют каких-либо свидетельств подготовки России к применению ядерного оружия. Об этом заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова привело агентство Reuters.

"Мы с самого начала четко заявляли, что высказывания со стороны России о возможности применения ядерного оружия вызывают глубокое беспокойство, и мы относимся к ним серьезно", - отметил Кирби. По его словам, США "продолжают следить за этим наиболее эффективным образом", но на данный момент не видят "свидетельств того, что Россия готовится к такому применению" ядерного оружия.

Ранее газета The New York Times выступила с утверждением, что российские военные якобы обсуждали, при каких условиях было бы возможно применение РФ тактического ядерного оружия на Украине. Как отмечается в публикации Рейтер, Кирби заявил, что у него нет комментариев относительно данного материала газеты.

В октябре начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге сообщил, что Минобороны РФ привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе использования "грязной бомбы" заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров, этот вопрос был поднят Россией на уровне Совета Безопасности ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны.