Во Франции планируют сделать экзамен по языку обязательным для мигрантов

По словам главы МВД, для обучения иностранцев французскому языку и их интеграции в общество будут выделены дополнительные бюджетные средства

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Франции намерены сделать экзамен по французскому языку обязательным для мигрантов. Об этом заявил в среду министр внутренних дел и заморских территорий республики Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFM, рассказывая о готовящемся проекте закона об иммиграции.

"Мы намерены ввести обязательный экзамен по французскому языку для мигрантов", - сказал Дарманен, добавив, что для обучения иностранцев французскому языку и их интеграции в общество будут выделены дополнительные бюджетные средства.

Ранее в интервью газете Le Monde глава МВД отметил, что в настоящий момент "каждый четвертый иностранец во Франции практически не знает языка".

Выступая в телеэфире, Дарманен также сказал, что власти намерены усилить контроль за высылкой иностранцев, "которые не интегрируются в общество, не соблюдают правила и совершают правонарушения". "Я не провожу параллель между иммиграцией и преступностью, - сказал Дарманен. - Но мы констатируем, что в Париже и крупных городах половину уличных преступлений совершают иностранцы".

При этом Дарманен отметил, что большая часть мигрантов интегрируется во французское сообщество и не имеет проблем с законом. Министр подчеркнул, что одним из ключевых каналов интеграции иностранцев является работа.