Глава Минобороны Сербии поддержал возвращение обязательной службы в армии

По мнению Милоша Вучевича, военную подготовку должны пройти люди старше 30 лет, которые ранее не служили в армии

БЕЛГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Сербии Милош Вучевич поддержал возможность возвращения в Сербии обязательной срочной службы в армии.

"Мы переживаем, когда у нас наводнение или пожар, и не знаем как реагировать. Когда мы говорим о возвращении военной службы, мы говорим не о войне, а о том, что армия будет находиться на службе у граждан, когда это больше всего необходимо, в самые трудные минуты", - приводит в среду слова главы оборонного ведомства Сербии агентство Танюг.

Министр обороны уточнил, что цель возвращения обязательной службы в армии - научить следующее поколение справляться с кризисными ситуациями. Вучевич также добавил, что военную подготовку, по его мнению, должны пройти и люди старше 30 лет, которые ранее не служили в армии.

Президент Сербии Александар Вучич ранее уже поддерживал возможность возвращения обязательной срочной службы в армии, отмечая, что "это было очень полезно".

Обязательная срочная служба в армии была отменена в Сербии с 1 января 2011 года, однако на протяжении последних лет в стране идут разговоры о ее восстановлении. Как заявили в военном ведомстве республики 31 декабря 2016 года, на уровне Минобороны и ВС была сформирована рабочая группа, которая рассматривала новые стратегические документы, включая возвращение обязательной службы в армии. На тот момент такое решение обуславливалось возросшим давлением на границы страны в связи с миграционным кризисом.