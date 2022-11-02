Прокуроры проводят обыски в офисе организовавшей протесты молдавской партии "Шор"

В Антикоррупционной прокуратуре республики пообещали предоставить подробности после их завершения

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры проводят обыски в офисе партии "Шор", организовавшей антиправительственные протесты в Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры республики.

"Сотрудники антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра проводят обыски в центральном офисе партии "Шор", - говорится в документе. В нем отмечено, что подробности будут представлены после их завершения.

Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры страны Вероника Драгалин заявила о 55 обысках в представительствах партии "Шор", в ходе которых задержаны 24 человека по обвинению в финансировании акций протеста, пятерых из них арестовали на 30 суток. По данным прокуратуры, в ходе обысков было изъято около 3,5 млн леев (около $180 тыс.). Со своей стороны Шор подал жалобу в Генеральную прокуратуру, в которой обвинил правоохранителей в превышении полномочий и хищении партийных средств во время обыска.

Акции протеста, организованные партией "Шор", начались в Молдавии летом и проходили в разных регионах страны. Их участники обвиняют правительство в неспособности справиться с экономическим кризисом. Власти также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и давление на оппозицию, лидеров которой арестовывают. Оппозиция также обеспокоена милитаристскими заявлениями руководства страны.

Полиция 16 октября силой разогнала палаточный городок, который находился в сквере между зданиями парламента и администрацией президента с 17 сентября. Большинство оппозиционных партий обвинили проевропейские власти в нарушении закона и диктатуре. Президента страны и правительство за эти решения подвергли критике и западные правозащитники.