Премьеры Японии и Италии подтвердили необходимость усиления санкций против России

Фумио Кисида приветствовал, что Джорджа Мелони четко дала понять, что Италия будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине, сообщил японский МИД

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии и Италии Фумио Кисида и Джорджа Мелони подтвердили необходимость сохранять и усиливать санкции против России, а также продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом сообщил в среду японский МИД по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

"Кисида приветствовал, что Мелони четко дала понять, что Италия будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине. Два лидера подтвердили необходимость сохранять единство международного сообщества, а также сохранять и наращивать санкции против России и поддержку Украины", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Японский премьер в ходе разговора поздравил Мелони с назначением на пост главы итальянского правительства и выразил надежду на сотрудничество в рамках G7, председательство в которой в следующем году переходит к Японии.

Кисида со своей стороны повторил неоднократно отвергнутую Москвой позицию о неприемлемости "угроз применения ядерного оружия" Россией, а также назвал "ложными утверждениями" заявления РФ о попытках создания Украиной "грязной бомбы".

Главы правительств Японии и Италии обсудили также ряд других международных вопросов, в том числе ситуацию вокруг КНДР, включая проблему похищенных японских граждан, а также политику в отношении Китая. "Кисида приветствовал политику Италии по содействию миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении японского МИД.