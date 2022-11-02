Жителей Киева предупредили об экстренных отключениях света в нескольких районах

В ДТЭК "Киевские электросети" сообщили, что специалисты прилагают усилия, чтобы стабилизировать ситуацию до конца недели

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Экстренные отключения света возможны в среду в нескольких районах Киева. Об этом сообщила компания ДТЭК "Киевские электросети".

"Наблюдается перегрузка электросетей в [районах и жилмассивах] Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошине, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке. Поэтому возможно применение экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В компании добавили, что специалисты прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию до конца текущей недели.

Утром в среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о введении графиков почасовых отключений электроэнергии в центральном и северном регионах Украины. Планировалось, что отключения потребителей в Киеве, Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях будут проходить по группам в соответствии с установленным почасовым графиком. Позже в компании проинформировали, что заявленных утром почасовых отключений недостаточно, в связи с чем ограничения электроснабжения для всех категорий потребителей введены в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.