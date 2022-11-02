Финляндия и Швеция рассчитывают на ратификацию Венгрией их заявки на вступление в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

СТОКГОЛЬМ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Финляндии и Швеции рассчитывают на ратификацию Венгрией заявки этих северных стран на вступление в НАТО. Об этом президент Суоми Саули Ниинистё написал в среду в Twitter, а министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём, который находится в Хельсинки на заседании Северного совета, заявил агентству Reuters.

"У меня был телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Хорошо, что Финляндия может рассчитывать на Венгрию в ратификации нас [заявки на вступление в] НАТО", - написал Ниинистё.

В свою очередь Билльстрём сообщил, что переговоры с Турцией продолжаются и идут "достаточно хорошо". Глава МИД также видит "прогресс со стороны Венгрии в отношении заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО".

Ранее СМИ сообщали, что Венгрия одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО в середине декабря. Из 30 стран - членов альянса только Анкара и Будапешт еще не одобрили ее. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон говорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и назвал разговор "конструктивным". Глава шведского кабинета также заявлял, что готов отправиться в Анкару "как можно скорее", чтобы ускорить членство Швеции в НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав альянса 18 мая , однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня, перед началом саммита НАТО в Мадриде, прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как сообщил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.