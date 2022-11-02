Глава МИД Испании пообещал помочь с восстановлением Украины

Хосе Мануэль Альбарес посетил Киев, где принял участие в передаче Украине 30 карет скорой помощи от испанского правительства

МАДРИД, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Испании пообещало помочь Украине в восстановлении страны. Об этом написал в среду в Twitter глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

Министр посетил Киев, где принял участие в передаче Украине 30 карет скорой помощи от испанского правительства. "Испания будет содействовать <...>, чтобы восстановить инфраструктуру, культуру и наследие Украины", - отметил Альбарес.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.