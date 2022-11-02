Кабмин Узбекистана внес в парламент законопроект об увеличении дефицита бюджета до 4%

Депутат Дониёр Ганиев уточнил, что предельно чистый объем государственных ценных бумаг, выпускаемый от имени Узбекистана, предлагается увеличить до $1,1 млрд

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Узбекистана внесло в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении с 3% до 4% от ВВП предельного размера дефицита госбюджета. Об этом в среду сообщило узбекское интернет-издание "Газета".

"Правительство внесло законопроект об увеличении лимита госбюджета с 3% до 4%, что означает увеличение расходов госбюджета на 8 трлн сумов ($72 млн)", - сообщил изданию депутат Дониёр Ганиев. При этом парламентарий уточнил, что предельно чистый объем государственных ценных бумаг, выпускаемый от имени Узбекистана, предлагается увеличить в два раза - с 6 трлн до 12 трлн сумов (с $540 млн до $1,1 млрд).

Ранее вице-премьер-министр - министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшид Кучкаров сообщал, что правительство не укладывается в предел дефицита бюджета и намерено просить парламент увеличить его предельный размер до 4% от ВВП. По данным министра финансов республики Тимура Ишметова, за первое полугодие дефицит бюджета составил 3,7% от ВВП или 14,4 трлн сумов ($1,2 млрд).