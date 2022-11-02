США планируют поставить Киеву системы борьбы с беспилотниками Vampire в середине 2023 года

Как подчеркнули в Пентагоне, Вашингтон намерен продолжать "концентрировать свое внимание" на системах ПВО

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти США планируют в середине следующего года передать Киеву обещанные системы борьбы с беспилотниками Vampire. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"[Системы] ПВО остаются в приоритете. Это то, на чем мы продолжим концентрировать свое внимание и будем работать максимально быстро. Что касается Vampire, мы ожидаем, что контракт [на их производство] будет заключен в ближайшие несколько месяцев, <...> поставку мы ожидаем в середине 2023 года", - сказал он. Слова Райдера приводятся в стенограмме на сайте Пентагона.

О намерении передать Украине системы Vampire Вашингтон объявил в августе. Поставки планируется осуществлять в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.