В Минске заявили, что Литва и Латвия препятствуют безвизовому въезду в Белоруссию

Зампредседателя Государственного пограничного комитета республики Игорь Буткевич отметил, что белорусская сторона не закрывала пограничные пункты пропуска и не ограничивала их функционирование

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Литвы и Латвии принимают жесткие меры, чтобы не дать жителям воспользоваться возможностью безвизового въезда в Белоруссию. Об этом в среду заявил заместитель председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии Игорь Буткевич.

"Принимаются строгие ограничительные меры, в том числе по отношению к своим гражданам. Так, руководством Литвы и Латвии для препятствования выезду своих граждан в Беларусь введен ряд ограничений: пересечение границы один раз в семь дней, наличие денежных средств не менее 60 евро. Государственными страховыми компаниями Литвы прекращена выдача зеленых карт, необходимых для посещения Беларуси", - приводит его слова агентство БелТА.

Буткевич отметил, что белорусская сторона не закрывала пограничные пункты пропуска и не ограничивала их функционирование, в то время как на сопредельных погранпунктах в Польше, Литве и Латвии фиксируются постоянные многодневные очереди.

По данным погранкомитета, по состоянию на конец октября правом безвизового въезда в Белоруссию воспользовались более 306 тыс. жителей Литвы, Латвии и Польши.

Первоначально белорусские власти ввели безвизовый порядок въезда в страну для жителей Литвы и Латвии на период с 15 апреля до 15 мая. Затем было принято решение продлить безвизовый въезд для жителей этих стран, а также Польши, до конца года. В Минске заявляли, что этот шаг позволит гражданам соседних государств составить объективное представление о современной Белоруссии, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой народа.