Белый дом подтвердил, что Байден намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году

По словам старшего советника Белого дома Аниты Данн, президент США 2 ноября выступит с посвященной вопросам демократии речью на мероприятии, которое Национальный комитет Демократической партии организует неподалеку от Конгресса

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден намерен принять участие в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году в США. Об этом сообщила в среду старший советник Белого дома и помощник президента Анита Данн на конференции, организованной информационным порталом Axios.

Ее спросили, когда следует ожидать от Байдена официального объявления о начале кампании по переизбранию. "Мы не собираемся предвосхищать президента в этом вопросе. Но он заявил о своем намерении баллотироваться. Мы занимаемся некоторым планированием", - ответила она.

Данн также рассказала, что Байден в среду выступит с посвященной вопросам демократии речью на мероприятии, которое Национальный комитет Демократической партии организует неподалеку от Конгресса. Он также затронет вопросы, связанные со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. "Он (Байден - прим. ТАСС) выступит с речью на Капитолийском холме в связи с тем, что 6 января мы стали свидетелями насилия, направленного на подрыв демократических процессов. Поэтому это подходящее место для того, чтобы сегодня вечером выступить с этой речью о политическом насилии. Большинство американцев считают отвратительной мысль об использовании насилия для достижения своих политических целей", - добавила советник руководителя вашингтонской администрации.

Ранее 79-летний глава государства заявил, что у него есть намерение участвовать в борьбе за пост президента на выборах в 2024 году, но окончательного решения на этот счет он пока не принял.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года. 19 сентября в интервью телеканалу CBS Байден заявил, что намерен участвовать в президентской гонке, однако окончательное "твердое решение" на этот счет принимать пока рано.