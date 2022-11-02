В Иране заявили, что контакты по вопросу восстановления ядерной сделки продолжаются

Они продолжаются, несмотря на противоречивые заявления американских официальных лиц, сообщили в Тегеране

ТЕГЕРАН, 2 ноября. /ТАСС/. Участники венских переговоров продолжают контакты относительно восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе несмотря на заявления о том, что администрация президента США Джо Байдена больше не рассматривает возможность достичь соглашения с Тегераном. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом в Тегеране.

"Несмотря на противоречивые заявления американских официальных лиц, обмен сообщениями [по вопросу восстановления ядерной сделки] продолжается, а также предпринимаются действия относительно переноса графика в рамках переговоров в Вене. Наши сообщения проходят через координатора Евросоюза", - приводит слова министра агентство IRNA.

В понедельник спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что Вашингтон исключил восстановление ядерной сделки из своей повестки, поскольку Тегеран выдвинул условия, выходящие за рамки СВПД. Ранее аналогичное заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, внимание Вашингтона сейчас сосредоточено на обеспечении того, чтобы США "продолжали отстаивать право на мирный протест и на привлечение [иранского] режима к ответственности".

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.

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