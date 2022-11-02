Глава МИД Франции посетит Германию 3-4 ноября для встречи с коллегами по Группе семи

Катрин Колонна намерена обсудить ситуацию на Украине, а также вопросы Тайваня, действий КНДР и обеспечения стабильности в Африке

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна совершит двухдневный визит в Германию для участия во встрече с коллегами по Группе семи, а также в саммите Берлинского процесса. Об этом сообщил журналистам в среду представитель французского внешнеполитического ведомства.

"3 ноября, во время открытия саммита Берлинского процесса, министр иностранных дел выразит полную поддержку, которую Франция оказывает этой инициативе", - сказал представитель МИД.

Он также отметил, что Колонна также примет участие во встрече глав МИД стран Группы семи, "которая пройдет в Мюнстере 3-4 ноября".

По словам дипломата, на предстоящих встречах Колонна намерена обсудить ситуацию на Украине, а также вопросы Тайваня, действий КНДР и обеспечения стабильности в Африке.

Берлинский процесс - механизм поддержки европейской интеграции государств Западных Балкан - был инициирован в 2014 году Ангелой Меркель, занимавшей в то время пост канцлера ФРГ. Процесс направлен на поддержку интеграции с ЕС Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Черногории и непризнанного Косова. Осенью 2018 года занимавший тогда пост главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, по его мнению, Сербия и Черногория войдут в состав Евросоюза до 2025 года.