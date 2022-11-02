Следующий саммит арабских государств пройдет в 2023 году в Саудовской Аравии

На арабской встрече в верхах приняли "Алжирскую декларацию", в которой страны - члены ЛАГ отразили свое отношение к происходящим процессам на региональном и международном уровнях

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Следующий, 32-й саммит арабских государств будет проведен в 2023 году в Саудовской Аравии Об этом сообщил в среду министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Саудовская Аравия примет следующую встречу на высшем уровне арабских стран, которая состоится в 2023 году", - сообщил саудовский министр по завершении саммита Лиги арабских государств, проходившего 1-2 ноября в Алжире.

На закончившейся некоторое время назад арабской встрече в верхах была принята "Алжирская декларация", в которой страны - члены ЛАГ отразили свое отношение к происходящим процессам на региональном и международном уровнях.

Саммит ЛАГ в Алжире стал первой очной встречей лидеров стран - членов региональной организации за более чем три года. Последний по времени арабский саммит проходил в начале апреля 2019 года в Тунисе, затем арабские встречи на высшем уровне откладывались из-за пандемии коронавируса. В повестку дня саммита в Алжире были включены актуальные проблемы региона, в частности кризисные ситуации в Ливии, Сирии, Йемене, палестинское досье, а также вопросы обеспечения продовольственной безопасности, укрепления межарабских отношений и реализации проектов в рамках арабской экономической интеграции.