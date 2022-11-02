Шольц заявил о приверженности Германии политике "одного Китая"

Канцлер ФРГ добавил, что изменение статус-кво касательно Тайваня возможно только мирным путем

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Германия, как и другие государства, привержена политике "одного Китая", изменение статус-кво касательно Тайваня возможно только мирным путем. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в опубликованной в среду статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung перед своим визитом в КНР 3-4 ноября.

"Напряженная ситуация вокруг Тайваня беспокоит. Как США и многие другие страны, мы следуем политике "одного Китая". Сюда относится то, что изменение статус-кво может произойти только мирным путем и при взаимном согласии", - подчеркнул канцлер.

"Наша политика направлена на сохранение основанного на правилах порядка, мирное урегулирование конфликтов, защиту прав человека и меньшинств и свободную и честную мировую торговлю", - заявил он.

Шольц утверждал, что "как раз Германия с ее особенно болезненным опытом разделения во время холодной войны не заинтересована в образовании в мире новых блоков". "Новая национальная стратегия безопасности США также по праву нацелена на недопущение новой блоковой конфронтации", - заметил он, подчеркнув, что Китай с его 1,4-миллиардным населением и впредь будет играть важную роль в мировой политике. "В этой связи требование некоторых людей, касающееся изоляции Китая, как и гегемония Китая или даже китаецентричный миропорядок, ничего не значат", - полагает канцлер.

Глава правительства ФРГ утверждал, что Китай за последние 5-10 лет сильно изменился, о чем, по его мнению, говорят и результаты недавнего съезда Коммунистической партии. "Ясно, что если Китай меняется, то должно меняться и наше отношение к Китаю", - считает Шольц.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц 4 ноября совершит визит в Китай, где, как ожидается, проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Это будет первая личная встреча Шольца с китайским лидером после его вступления в должность канцлера. В поездке, по словам Хебештрайта, главу правительства Германии будет сопровождать экономическая делегация. Переговоры будут охватывать весь спектр двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки дня, такие как совместные усилия в борьбе с изменением климата, ситуация на Украине и напряженность в регионе Восточной Азии.