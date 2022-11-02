Мезенцев заявил, что СМИ Белоруссии и России должны предлагать позитивную повестку

Информационное давление на граждан обеих стран стало сегодня реальным фактом, подчеркнул госсекретарь Союзного государства

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Противодействие внешнему давлению на Россию и Белоруссию должно включать в себя и информационный фактор, в том числе предложение позитивной повестки жителям двух стран в средствах массовой информации. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, выступая в среду на медиафоруме СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".

"Давление на Российскую Федерацию, а значит, и на ближайших союзников - на Республику Беларусь - сегодня стало реальным фактом. Информационное давление - также. Но я хотел бы сделать акцент сейчас не только на том, как противостоять этому давлению, а что предложить в информационной повестке тем миллионам людей, которые внимательно отслеживают ту ситуацию, которая складывается вне российских границ, вне белорусских границ, вне границ Союзного государства, вне границ Содружества Независимых Государств", - сказал Мезенцев.

По его мнению, людям необходимо предоставить позитивную повестку. "Мне кажется, очень разумное сочетание: противодействие внешнему давлению и предложение позитивной, очень интересной, содержательной повестки тем людям, которые живут своей рабочей жизнью, очень добросовестно, очень честно, зарабатывают свой хлеб, воспитывают детей и верят. Верят в нашу сплоченность, верят в день нынешний, верят в день завтрашний. И с огромным уважением относятся к нашей совместной истории", - добавил госсекретарь СГ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 ноября 2021 года выступил с идеей создания медиахолдинга Союзного государства. Мезенцев сообщал, что работа в этом направлении может быть завершена к концу следующего года. Он отмечал, что медиахолдинг будет информировать аудиторию о совместных проектах России и Белоруссии и "о той огромной палитре системы отношений между двумя странами, о которой не всегда удавалось рассказать в прошлом".