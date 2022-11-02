Алиев и Эрдоган обсудили итоги встречи лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи

Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны

БАКУ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил в среду в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги сочинской встречи с лидерами России и Армении Владимиром Путиным и Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены сочинская встреча лидеров Азербайджана, России и Армении и подписанное совместное заявление", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Алиев и Эрдоган "обменялись мнениями по различным аспектам азербайджано-турецких дружеских и братских отношений".

Во вторник итоги трехсторонней встречи Эрдоган обсудил с Путиным.