2 ноября, 15:27

Алиев и Эрдоган обсудили итоги встречи лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи

Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны

БАКУ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил в среду в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги сочинской встречи с лидерами России и Армении Владимиром Путиным и Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены сочинская встреча лидеров Азербайджана, России и Армении и подписанное совместное заявление", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Алиев и Эрдоган "обменялись мнениями по различным аспектам азербайджано-турецких дружеских и братских отношений".

Во вторник итоги трехсторонней встречи Эрдоган обсудил с Путиным. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияТурцияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЭрдоган, Реджеп ТайипПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация