Кирби: запуски КНДР говорят о необходимости поддержания США боеготовности в регионе

В Белом доме утверждают, что Вашингтон готов к контактам с Пхеньяном "без предварительных условий" для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Администрация США считает, что осуществленные Пхеньяном новые запуски ракет свидетельствуют о необходимости сохранения надлежащего уровня боеготовности американских сил в регионе. Такую позицию изложил в среду на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Эти запуски подчеркивают необходимость поддержания нами надлежащего уровня боеготовности в регионе и вокруг него", - отметил он. Кирби заверил, что США готовы к контактам с Пхеньяном "без предварительных условий" для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы знаем, что Пекин обладает влиянием на Пхеньян. Это, возможно, не неограниченное влияние, но оно есть. И мы много раз говорили, что приветствовали бы использование Пекином своего влияния на Пхеньян в позитивных целях применительно к денуклеаризации полуострова. Мы не видим, чтобы Пекин использовал таким образом свое влияние", - сказал Кирби.

Ранее южнокорейская сторона сообщила о многократных запусках ракет военными КНДР, в том числе противовоздушных. Отмечалось, что также КНДР провела артиллерийский обстрел по условным целям в буферной зоне в Японском море, было выпущено около 100 снарядов. При этом одна из баллистических ракет малой дальности КНДР была направлена в сторону южнокорейского острова Уллындо, она упала вблизи южнокорейских территориальных вод к югу от северной разграничительной линии, которую Сеул считает фактической границей. На острове была объявлена воздушная тревога впервые за почти шесть лет. В ответ на пуски южнокорейские самолеты запустили три ракеты "воздух - земля" в море к северу от северной разграничительной линии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Корейском полуострове напряженная, Кремль призывает стороны к спокойствию, чтобы избежать эскалации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон и Сеул начали самые масштабные в истории военные учения на Корейском полуострове, именно поэтому ситуация на полуострове обострилась.