2 ноября, 15:50

Молдавия и Украина упростят транзит железнодорожных грузов

В пресс-службе молдавского правительства отметили, что это позволит привлечь дополнительные объемы грузов, перевозимых железнодорожным транспортом обеих стран, снизить нагрузку на автомобильные дороги

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Правительства Молдавии и Украины подпишут соглашение, позволяющее упростить транзит грузовых железнодорожных перевозок. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте пресс-службы молдавского правительства.

"Решено начать переговоры о внесении изменений в соглашение между правительствами Молдавии и Украины о деятельности железнодорожного транспорта. Речь идет об устранении операций двойного контроля, а на некоторых участках и тройного контроля таможенных и пограничных органов", - отмечается в документе. Как ожидается, стороны упростят процедуры железнодорожного транзита грузов по территории Украины с пунктом назначения в Молдавии и Румынии, и наоборот, в обратном направлении. Как ожидается, это позволит привлечь дополнительные объемы грузов, перевозимых железнодорожным транспортом обеих стран, снизить нагрузку на автомобильные дороги.

В сообщении также отмечено, что переговоры о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран о деятельности железнодорожного транспорта инициированы после получения официальных предложений из Киева. 

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