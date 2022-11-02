Глава МИД Ирана проведет переговоры с Боррелем о восстановлении ядерной сделки

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией

ТЕГЕРАН, 2 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян проведет в среду телефонные переговоры с верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем относительно восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом Абдоллахиян заявил на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом в Тегеране.

"Сегодня у меня состоится телефонный разговор с главой европейской дипломатии господином Боррелем о статусе переговоров [по восстановлению СВПД] и дальнейших шагах, которые требуются от сторон", - приводит слова министра агентство ISNA​​​​​​.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. С 2021 года был предпринят ряд попыток восстановления соглашения, которые пока не принесли результатов.