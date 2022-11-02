МИД Британии: Россия не должна препятствовать продлению действия зерновой инициативы ООН

Как заявили в Лондоне, президент РФ Владимир Путин "должен прекратить использовать продовольствие в качестве оружия"

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Российская сторона не должна препятствовать продлению действия соглашений по экспорту зерна и удобрений с Украины и из России. С таким призывом выступил в среду глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

"[Президент РФ Владимир] Путин должен прекратить использовать продовольствие в качестве оружия. <...>, - написал глава ведомства на своей странице в Twitter. - Зерновая инициатива должна быть продлена на период после ноября без дальнейшего препятствования со стороны России".

Срок действия документов, подписанных 22 июля в Стамбуле и призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, истекает 19 ноября.

29 октября Минобороны РФ сообщило , что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".

В среду, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, Путин заявил, что даже в случае выхода из зерновой сделки Россия готова поставлять зерно в беднейшие страны мира.