Активисты призвали G7 прекратить кооперацию с РФ в ядерной сфере перед встречей в Мюнстере

По их словам, российская государственная компания "Росатом" якобы продолжает поставлять около 20% урана, потребляемого в ЕС

МЮНСТЕР /Германия/, 2 ноября. /ТАСС/. Активисты, выступающие против использования атомной энергетики, призвали Группу семи (G7) прекратить добычу урана и сотрудничество с Россией в ядерной сфере в преддверии встречи глав МИД "семерки" в Мюнстере (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии. Об этом говорится в опубликованном в среду открытом письме министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок.

"Федеральное правительство должно наконец внести российскую атомную отрасль в санкционный список. Министры из Свободной демократической партии Германии (СвДП), которые хотят продолжать использовать ядерную энергетику, не понимают, что это только усилит зависимость от России", - утверждал Хельге Бауэр из организации .ausgestrahlt, которая выступает против использования ядерной энергии.

В то же время, по утверждению активистов, российская государственная компания "Росатом" якобы продолжает поставлять около 20% урана, потребляемого в ЕС. Особенно критически они относятся к кооперации между Германией, Россией и Францией: в сентябре впервые с начала событий на Украине российский уран, по их словам, был доставлен на завод топливных элементов в городе Линген (федеральная земля Нижняя Саксония), который принадлежит французской государственной компании Framatome.

Представитель Федерального управления по безопасности обращения с ядерными отходами сослался на разрешения, выданные еще в 2021 году. Framatome ведет дела в Лингене, имея разрешения германских властей и министерств, с российской стороной, уточняется в тексте. "Мы считаем, что это абсолютно неприемлемо", - сказано в открытом письме, в котором также указывается на дальнейшие связи между Россией и странами ЕС в ядерной области.

В четверг в Мюнстере открывается двухдневная встреча глав МИД стран Группы семи под председательством Германии. Как ожидается, основными темами форума станет ситуация на Украине, дальнейшие санкции против России, обсуждение карательных мер в отношении Ирана и нынешний энергетический кризис. На фоне встречи министров иностранных дел стран G7 активисты планируют проведение ряда демонстраций. В частности, 3 ноября в Мюнстере состоятся две манифестации под девизом "Договаривайся, а не стреляй! Помирись!", а также акция, организованная климатическими активистами.