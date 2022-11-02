Канада вернула из Европы два патрульных корабля

В Минобороны страны отметили, что корабли с 26 июня находились в Балтийском море и водах Северной Атлантики

ОТТАВА, 2 ноября. /ТАСС/. Патрульные корабли Военно-морских сил (ВМС) Канады HMCS Kingston и Summerside вернулись в порт-приписки Галифакс (атлантическая провинция Новая Шотландия) после похода в Европу, где проходили службу в соединениях НАТО. Об этом во вторник сообщается на сайте канадского Минобороны.

В нем уточняется, что корабли Kingston и Summerside прибыли в Галифакс 1 ноября "после успешного завершения участия в операции Reassurance по поддержке усилий НАТО по [обеспечению] безопасности и сдерживанию в европейских водах".

В Минобороны добавили, что корабли с 26 июня находились в Балтийском море и водах Северной Атлантики. Они принимали участие в операции канадских ВМС Reassurance, которая с 2014 года проводится в Центральной и Восточной Европе для поддержки сил НАТО в этих регионах.