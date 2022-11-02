В Лондоне заявили, что Британия не планирует менять способ доставки ядерных зарядов

Глава Минобороны Бен Уоллес напомнил, что число британских ядерных боеголовок будет доведено до 260

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Великобритания не планирует приобретать новые средства доставки ядерного оружия в дополнение к имеющимся в ее распоряжении подводным ракетоносцам или отказываться от последних в пользу альтернативных компонентов ядерного сдерживания. Об этом заявил в среду министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, отвечая на вопросы членов парламентского комитета по обороне.

"Много лет назад мы приняли решение иметь собственные средства ядерного сдерживания и в отличие от Франции и США решили, что они будут включать лишь один компонент - ракеты, запускаемые с подводных лодок. <...> У нас нет планов менять способ доставки наших средств ядерного сдерживания", - сказал он.

Таким был ответ на вопрос о том, не планирует ли Великобритания присоединяться к Бельгии, Германии, Италии, Нидерландам и Турции, где США планируют разместить модернизированные тактические бомбы B61-12, в качестве средства доставки которых может использоваться американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35. Члены комитета указали на то, что содержание таких средств ядерного сдерживания обошлось бы значительно дешевле британских субмарин Vanguard.

Говоря об изменениях в своем ядерном арсенале, Уоллес напомнил, что число британских ядерных боеголовок будет доведено с 225 до 260. Об этом говорилось еще в представленном в марте прошлого года Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, рассчитанном на период до 2030 года.

"Вопрос о том, как будут распределяться и развертываться боеголовки, как вы понимаете, крайне деликатный, и я не могу его обсуждать, однако надо понимать, что мы поддерживаем потенциал ядерного сдерживания на том уровне, который соответствует угрозе", - сказал он.

О планах Пентагона ускорить размещения бомб B61-12 в Европе с тем, чтобы они были доставлены на базы НАТО уже в декабре, на прошлой неделе сообщила газета Politico. Россия неоднократно указывала, что эти намерения США носят откровенно провокационный характер и идут вразрез с их заявлениями о стремлении к полному ядерному разоружению.