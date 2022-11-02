Армения расторгла контракт с иорданской компанией на поставку вооружений

Оборонное ведомство Армении уведомило Jadara Equipment & Defence Systems Co, что та в течение пяти дней должна выплатить штраф в размере около $57 тыс.

ЕРЕВАН, 2 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Армении расторгло контракт с иорданской компанией Jadara Equipment & Defence Systems Co на поставку вооружений. Письмо за подписью замминистра оборонного ведомства страны Карена Брутяна опубликовано в среду на сайте Минфина Армении.

"Согласно договору между Минобороны Армении и компанией Jadara Equipment & Defence Systems Co, от 06.08.2021 вы должны были обеспечить поставку товаров, однако этого сделано не было. В связи с этим, согласно пунктам договора, Министерство обороны Армении в одностороннем порядке расторгает контракт", - говорится в письме замминистра обороны.

Оборонное ведомство Армении уведомило иорданскую компанию, что та в течение пяти дней должна выплатить штраф в размере 23 млн драмов (около $57 тыс.).

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что есть партнеры не выполнившие поставок вооружений, по уже проплаченным контрактам.