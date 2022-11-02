Лидер социал-демократов Дании начала формирование правительства после выборов

СТОКГОЛЬМ, 2 ноября. /ТАСС/. Лидер Социал-демократической партии Дании Метте Фредериксен начинает формирование нового правительства. В пятницу она пригласит все парламентские партии на встречу, на которой выслушает пожелания сторон, сообщает в среду телеканал TV2.
"И оттуда мы отправимся дальше. Но датчане заявили ясно: нам нужны кризисное планирование, зеленая повестка дня и контроль над экономикой", - сказала Фредериксен, добавив, что с нетерпением ждет начала переговоров.
Ранее в среду она сообщила королеве Дании об отставке своего правительства.
Социал-демократическая партия стала крупнейшей в парламенте по итогам выборов 1 ноября, Фредериксен также возглавляет левоцентристский блок, получивший большинство мандатов. И до, и сразу после выборов премьер заявляла, что попробует сформировать широкое коалиционное правительство. Но аналитики не исключают, что это будет кабинет меньшинства, а министерские кресла вновь займут социал-демократы.
После подсчета голосов в Гренландии правящий левоцентристский блок получает собственное большинство - 90 мандатов из 179. У оппозиционного правоцентристского их 73. Еще 16 мест в парламенте займет центристская Умеренная партия.
Явка составила 84,1%, став самой низкой за 30 лет.