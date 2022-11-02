Комиссии болгарского парламента одобрили предоставление оружия Украине

Голосование по законопроекту состоится 3 ноября

СОФИЯ, 2 ноября. /ТАСС/. Комиссии по обороне и внешней политике Народного собрания Болгарии большинством голосов одобрили в среду законопроект о предоставлении Украине военной помощи. Как сообщает Болгарское национальное телевидение, голосование по законопроекту в пленарном зале состоится в четверг.

Министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов, комментируя предварительное решение депутатов, обратил внимание на проблемы, с которыми может столкнуться болгарская армия, если оружие будет предоставлено.

"Тяжелое вооружение, на поставках которого настаивает украинская сторона, предоставить трудно по одной простой причине: мы из-за этого можем потерять конкретные боевые способности, которые не сможем быстро восстановить. Нельзя также забывать, что Болгария в этом конфликте является пограничной страной и может попасть в трудную ситуацию. Если некто полагает, что мы можем предоставить зенитно-ракетные комплексы, то сожалею, но этого не произойдет", - сказал глава Минобороны Болгарии.

Эксперты полагают, что спорный законопроект практически гарантированно будет одобрен болгарскими депутатами, так как его поддержали представители политических объединений, которые имеют в парламенте большинство голосов, прежде всего за счет коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил, коалиции "Продолжаем перемены" и Движения за права и свободы.

Ранее болгарские парламентарии одобрили лишь предоставление Украине военно-технической помощи.