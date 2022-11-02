МИД Британии: новые запуски ракет КНДР демонстрируют безрассудное поведение Пхеньяна

В Лондоне призвал Пхеньян вернуться к диалогу по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова и свернуть программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Очередные ракетные испытания, осуществленные КНДР, демонстрируют безрассудное поведение Пхеньяна. С таким заявлением выступила в среду замглавы британского МИД Энн-Мари Тревельян.

"Соединенное Королевство осуждает осуществленные Северной Кореей 2 ноября запуски беспрецедентно большого количества ракет. Мы призываем режим немедленно прекратить любую деятельность, противоречащую резолюциям Совета Безопасности ООН, - заявила Тревельян, слова которой приводятся на сайте ведомства. - Баллистические ракеты впервые были запущены так близко от территориальных вод Южной Кореи, что демонстрирует безрассудство Северной Кореи".

Лондон призвал Пхеньян вернуться к диалогу по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова и свернуть программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Ранее южнокорейская сторона сообщила о многократных запусках ракет военными КНДР, в том числе противовоздушных. Также отмечалось, что КНДР осуществила артиллерийский обстрел по условным целям в буферной зоне в Японском море, было выпущено около 100 снарядов. Одна из баллистических ракет малой дальности была направлена в сторону южнокорейского острова Уллындо. Она упала вблизи южнокорейских территориальных вод к югу от северной разграничительной линии, которую Сеул считает фактической границей. На острове была объявлена воздушная тревога впервые за почти шесть лет. В ответ на пуски южнокорейские самолеты запустили три ракеты "воздух - земля" в море к северу от разграничительной линии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Корейском полуострове напряженная, Кремль призывает стороны к спокойствию, чтобы избежать эскалации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон и Сеул начали самые масштабные в истории военные учения на Корейском полуострове, именно поэтому ситуация там обострилась.