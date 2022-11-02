Белый дом положительно оценил начало передачи дел избранному президенту в Бразилии

В США заявили, что "рады видеть" признание итогов выборов Жаиром Болсонару

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Администрация США позитивно оценивает то, что президент Бразилии Жаир Болсонару поручил начать передачу полномочий будущему главе государства, социалисту Луису Инасиу Луле да Силве. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы рады видеть, что президент Болсонару признал итоги выборов и позволил начать процесс передачи полномочий", - сказала она. По словам Жан-Пьер, профильные структуры в Бразилии "определили, кто победил на этих свободных и честных выборах". "Это избранный президент Лула [да Силва], следует уважать выбор народа Бразилии", - добавила она. Жан-Пьер уточнила, что ей сейчас нечего сообщить о возможных контактах президента США Джо Байдена с Болсонару.

Во вторник было объявлено, что Болсонару поручил правительству начать передачу дел администрации да Силвы.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов. Около 32 млн человек не явились на избирательные участки.