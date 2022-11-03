Посольство Азербайджана призвало своих граждан не посещать Украину без необходимости

В посольстве отметили, что консульский отдел дипмиссии продолжает работать в обычном режиме и приостанавливает прием только во время объявления воздушной тревоги

БАКУ, 3 ноября. /ТАСС/. Посольство Азербайджана в Киеве обратилось к своим гражданам с призывом воздержаться от поездок на Украину без крайней необходимости. Об этом говорится в сообщении диппредставительства, распространенном в ночь на четверг.

"Посольство вновь просит граждан, которые решили остаться на Украине во время эвакуационной волны или вернуться после эвакуации, соблюдать осторожность во время воздушной тревоги, находиться в укрытии или относительно безопасном месте, соблюдать требования и рекомендации государственных органов, привести в порядок документы, а граждан, которые планируют приехать в страну, - перенести поездку на другое время, если нет срочной и серьезной причины", - отмечается в сообщении.

В посольстве отметили, что консульский отдел дипмиссии продолжает работать в обычном режиме в соответствии с графиком приема. "Консульский прием приостанавливается только в период объявления в Киеве воздушной тревоги", - говорится в сообщении.