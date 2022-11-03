Миротворцы ООН решили усилить патрулирование буферной зоны Кипра

По мнению ВСООНК, это поможет предотвратить напряженность и сохранить мир

НИКОСИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) приняли решение об усилении патрулирования очагов напряженности на территории "Зеленой линии" - буферной зоны острова - после серии произошедших инцидентов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на странице ВСООНК в "Твиттере".

"Мы усиливаем наше патрулирование в горячих точках, чтобы предотвратить напряженность и сохранить мир", - сказано в этом сообщении.

Поводом для этого шага явились участившиеся в последние дни попытки выдворения военнослужащими Турции греко-кипрских фермеров, работающих на сельхозугодьях в контролируемой ООН нейтральной зоне острова. 25 октября возле деревни Дения турецкие военные заставили крестьянина покинуть "Зеленую линию", при этом миротворцы ООН не стали им препятствовать, уверяя, что фермер оказался с северной стороны от линии прекращения огня. В то же время 1 ноября при аналогичной попытке турецких военных уже возле деревни Астромеритис военнослужащие ВСООНК пресекли эти намерения и встали на защиту крестьянина.

Воинский контингент ООН численностью примерно в 1 тыс. солдат и офицеров дислоцирован на Кипре с 1964 года - вскоре после того, когда на острове вспыхнули беспорядки, вызванные распадом в 1963 году системы двухобщинного представительства в органах управления. Миротворцы контролируют демаркационную "Зеленую линию", которая пересекает остров с запада на восток и разделяет Кипр на греческий юг и турецкий север. Эта буферная зона имеет длину 180 км, а ширину - от 3 метров (в историческом центре Никосии) до более чем 7 км в районе деревни Афиену в провинции Ларнака.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Турция держит на севере Кипра 40-тысячный воинский контингент. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.