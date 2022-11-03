СМИ: силы правопорядка разогнали демонстрацию молодежи на западе Тегерана

По данным телеканала Al-Hadath, демонстрация прошла в парке Читгар, задержаны несколько человек

БЕЙРУТ, 3 ноября. /ТАСС/. Акции протеста возобновились в среду в столице Ирана по призыву студенческих организаций. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath.

По его данным, молодежная демонстрация прошла в парке Читгар на западе Тегерана, в ней приняли участие иранские студенты, требующие демократических перемен. Полицейские силы, поддержанные бойцами исламского народного ополчения "Басидж", разогнали протестующих, задержав нескольких человек.

29 сентября командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами потребовал от студенческой молодежи прекратить уличные беспорядки. Он подчеркнул, что университетские площадки не могут служить местом для происков США. Обращение Салами прозвучало после того, как в 20 иранских городах прошли студенческие волнения.

По данным газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", власти задержали с середины сентября свыше 300 студентов. Всего после разгона демонстраций арестовали 14 161 человека. В столкновениях с силовиками в различных районах страны погибли 287 уличных активистов.

Согласно опросу иранской общественности, опубликованному агентством ИСНА, 59% респондентов заявили о своих симпатиях к демонстрантам и необходимости срочного исправления социально-экономического положения. При этом в молодежной среде 65% высказались за продолжение мирных митингов и шествий, а 10% поддержали насильственные действия с целью изменения режима. Только 3,5% опрошенных указали, что считают необходимым отменить обязательное ношение хиджаба для женщин.

Полтора месяца волнений

Антиправительственные демонстрации в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эта курдская девушка была задержана полицией из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские.

24 сентября глава МВД республики Ахмад Вахиди сообщил по итогам проведенной медицинской экспертизы, что девушка не подвергалась избиениям и перелома черепа у нее не обнаружено. Вахиди выразил сожаление по поводу этого трагического инцидента, которым, по его мнению, воспользовались те, кто спровоцировали беспорядки и попытались вызвать в стране хаос.