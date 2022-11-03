Минобороны Японии сообщило, что ракеты КНДР не пролетали над страной

Ведомств о также назвало расстояние и высоту полета одной из ракет КНДР

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Все три запущенные КНДР в четверг ракеты упали в Японское море, ни одна из них не пролетала над территорией Японии. Об этом сообщил журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

"После проведенного анализа запуска северокорейской ракеты, из-за которой сработала экстренная система оповещения, и сообщалось, что она пролетела над Японией, было подтверждено, что она не пролетала над Японским архипелагом, исчезла с радаров над Японским морем и, предположительно, упала там же. Другие детали на данный момент уточняются", - сказал он, отметив, что запуск был произведен из западной части КНДР.

Говоря о последовавших за этим запусках еще двух ракет, Хамада уточнил, что они были запущены из восточной части КНДР и упали в Японское море. Одна из трех запущенных ракет, по словам министра, пролетела расстояние 750 км, а максимальная высота ее полета составила 2 тыс. км. К какой именно из трех относится эта информация, Хамада на уточнил.

Согласно данным береговой охраны Японии, никакого ущерба морских судам зафиксировано не было. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал ракетные испытания КНДР неприемлемыми.