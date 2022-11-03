Посол Колумбии сообщил о возобновлении авиасообщения с Венесуэлой

Самолеты из Боготы в Каракас начнут летать 7 ноября

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 ноября. /ТАСС/. Венесуэла и Колумбия планируют возобновить регулярное авиасообщение 7 ноября. Об этом сообщил в среду колумбийский посол в Каракасе Армандо Бенедетти.

"Правительство Венесуэлы информировало нас о том, что с понедельника начинается воздушное авиасообщение между Колумбией и Венесуэлой. Наша государственная авиакомпания Satena ["Сатена"] полетит по маршруту Богота - Каракас, а венесуэльская авиакомпания Turpial ["Турпиал"] полетит из Каракаса в Боготу", - написал он в "Твиттере"

26 сентября Колумбия и Венесуэла полностью открыли межгосударственную границу, разрешив проезд транспорта через наземные погранпункты. Как сообщал ранее министр транспорта Колумбии Густаво Рейеса, на этот же день был запланирован первый рейс венесуэльской государственной авиакомпании Conviasa ("Конвиаса"). Однако он не состоялся, поскольку Богота отозвала разрешение из-за санкций США, которые действуют в отношении авиаперевозчика. Возобновление авиасообщение было отложено.

Граница между странами была закрыта для транспорта в 2015 году по решению Каракаса. В марте 2020 года страны полностью закрыли пограничные переходы из-за пандемии ковида. В июне прошлого года Колумбия объявила о постепенном открытии границ с Венесуэлой, Каракас разрешил частично возобновить сообщение в октябре.

7 августа в должность президента Колумбии вступил представитель левой коалиции Густаво Петро. В ходе предвыборной кампании он заявил о намерении восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой, которые были разорваны в феврале 2019 года после того, как Богота признала венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом. После выборов Петро провел телефонный разговор с Мадуро, обсудив вопрос полного открытия границ между двумя странами. В конце августа страны обменялись послами.