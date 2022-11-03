Ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии

В Токио не поступало информации о возникновении ущерба в связи с произошедшим

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Запущенные в четверг три ракеты КНДР упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом говорится в заявлении, распространенном береговой охраной страны.

К настоящему времени сведений о возникновении ущерба в связи с произошедшим не поступало.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил журналистам, что одна из трех запущенных КНДР ракет могла быть межконтинентальной. По данным Минобороны Японии, она пролетела 750 км, максимальная высота ее полета составила 2 тыс. км.

После первого запуска в нескольких префектурах Японии сработала экстренная система оповещения. Также поступала информация, что ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Вместе с тем министр обороны Ясукадзу Хамада уточнил, что ракета, как было подтверждено после анализа, пропала с радаров над Японским морем и упала там же.

Две другие ракеты были, по данным Минобороны, запущены через час после первой с интервалом 10 минут. Они пролетели около 350 км, поднявшись на максимальную высоту 50 км, и также упали в Японское море.

КНДР в последнее время регулярно осуществляет запуски баллистических ракет в сторону Японского моря. В начале октября одна ракета пролетела над японской северной префектурой Аомори и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. При этом она смогла преодолеть 4,6 тыс. км, что является максимальным расстоянием за все время проводимых Пхеньяном испытаний.