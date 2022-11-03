Kyodo: система оповещения в Японии могла сработать из-за падения ступени ракеты КНДР

По данным агентства, Минобороны Японии продолжает анализировать имеющиеся сведения о пусках Пхеньяна

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Японская система экстренного оповещения J-Alert могла сработать в четверг из-за падения ступени одной из запущенных КНДР ракет. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

По его данным, в настоящее время Минобороны Японии продолжает анализировать имеющиеся в распоряжении ведомства сведения о пусках, но, согласно предварительной информации, срабатывание системы, предупреждающей о пролете ракет в японском воздушном пространстве, могла вызвать именно отсоединившаяся ступень.

Власти Японии считают, что одна из трех запущенных КНДР ракет была межконтинентальной баллистической. По данным Минобороны, она пролетела 750 км и упала в Японское море, максимальная высота ее полета составила 2 тыс. км. Изначально поступала информация, что ракета пролетела над северо-восточной частью Японии и упала в Тихий океан.

Другие две ракеты были, по данным Минобороны, запущены через час после первой с интервалом 10 минут. Они пролетели около 350 км, поднявшись на максимальную высоту 50 км, и также упали в Японское море. Береговая охрана Японии сообщила, что никакого ущерба морских судам зафиксировано не было.

КНДР в последнее время регулярно осуществляет запуски баллистических ракет в сторону Японского моря. В начале октября одна ракета пролетела над японской северной префектурой Аомори и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. При этом она смогла преодолеть 4,6 тыс. км, что является максимальным расстоянием за все время проводимых Пхеньяном испытаний.