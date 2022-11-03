Парламент Казахстана принял закон о создании Конституционного суда

Его целью является преобразование Конституционного совета республики

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана на заседании в четверг принял закон "О Конституционном суде Республики Казахстан", который нацелен на преобразование Конституционного совета республики в Конституционный суд. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

"Целями законопроекта являются реализация внесенных изменений в Конституцию в части преобразования Конституционного совета в Конституционный суд, усиление правозащитных институтов государства и расширение доступа граждан к конституционному контролю. Основными задачами законопроекта является создание правовых основ деятельности Конституционного суда, реализации полномочий, возложенных на него Конституцией", - говорится в заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената.

Конституционный суд не будет относиться к судебной ветви власти. Он будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны. А судьи Конституционного суда будут являться лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус которых определяется конституцией.

В проекте закона регламентируются вопросы, связанные с порядком назначения судей Конституционного суда и прекращения их полномочий, закрепляются их независимость и неприкосновенность. К его компетенции отнесено рассмотрение вопросов правильности проведения выборов, рассмотрение принятых парламентом законов и международных договоров на их соответствие конституции республики, а также официальное толкование норм конституции. Таким образом, все действующие функции Конституционного совета будут переданы Конституционному суду.

После принятия Сенатом закон о Конституционном суде поступит на подпись президенту Казахстана.