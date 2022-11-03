Парламент Казахстана принял поправки в избирательное законодательство

Документ предусматривает внесение поправок в 51 закон, в том числе в 15 кодексов

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил в четверг закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года. Он вносит поправки в избирательное законодательство, а также в другие законы для реализации политических реформ, предложенных президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Документ предусматривает внесение поправок в 51 закон, в том числе в 15 кодексов. Как ранее отмечал министр юстиции Канат Мусин, в результате перестраивается вся система проведения выборов в связи с переходом на смешанную избирательную систему. При этом сам выборный процесс совершенствуется, исходя из требований времени, внедряется институт отзыва депутатского мандата, поэтапно вводится выборность руководителей администраций районов и городов областного значения.

Поправки также касаются снижения количественного порога для регистрации политических партий с 20 тыс. до 5 тыс. человек, требования о минимальной численности региональных представительств политических партий с 600 до 200 человек, требования по минимальной численности инициативной группы граждан для создания политической партии с 1 тыс. до 700 человек.

Кроме того, содержатся поправки по сокращению отдельных полномочий президента в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета, сокращению президентской квоты в Сенате и введению отдельных ограничений в период нахождения в должности главы государства.

Законопроекты также содержат поправки в части порядка формирования палат парламента в связи с переходом к смешанной избирательной системе в Мажилисе (нижней палаты) парламента и изменением порядка формирования президентской квоты по предложениям Ассамблеи народа Казахстана. Правительство, согласно поправкам, получает полномочия по принятию временных постановлений, имеющих силу закона.