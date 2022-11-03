В Казахстане возбудили уголовное дело после выброса газа на шахте

По поручению премьера республики Алихана Смаилова создана правительственная комиссия во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана возбудили в четверг уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, которое привело к гибели пяти человек на шахте в Карагандинской области. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

Минувшей ночью на шахте имени Ленина в городе Шахтинске, которая принадлежит компании "Арселор Миттал Темиртау", произошел выброс газа. В результате происшествия пять человек погибли, еще четверо пострадали.

"Со стороны правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении горных работ. По итогам расследования будут приняты процессуальное решение и соответствующие меры", - сказал он.

По поручению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова создана правительственная комиссия во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным. В ее состав также вошли представители уполномоченных министерств, местных исполнительных органов и профсоюзных организаций.

"Летом этого года во время посещения АО "Арселор Миттал Темиртау" я уже заострял внимание руководства компании на необходимости принятия исчерпывающих мер по созданию безопасных условий труда, выделения инвестиций на модернизацию производства. Перед правительственной комиссией поставлены задачи по объективному расследованию причин аварии, решению оперативных вопросов, а также оказанию всесторонней помощи семьям погибших и пострадавшим", - написал глава кабинета министров на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В свою очередь президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте АО "Арселор Миттал Темиртау". Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Правительству и акиму (главе администрации - прим. ТАСС) Карагандинской области поручено принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших", - говорится в телеграмме.