Трамп подал иск против генпрокурора штата Нью-Йорк

Экс-президент США обвинил Летицию Джеймс в злоупотреблении полномочиями при ведении дела о предполагаемых финансовых махинациях в принадлежащей ему компании Trump Organization

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в среду подал иск против генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, обвинив ее в злоупотреблении полномочиями при ведении дела о предполагаемых финансовых махинациях в принадлежащей ему компании Trump Organization.

"Я подал иск в окружной суд штата Флорида против коррумпированного генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции "Пикабу" Джеймс. <...> Джеймс, не делая ничего для защиты Нью-Йорка от насильственных преступлений и преступников, нападает на достойные и великие предприятия, которые не сделали ничего плохого, как, например, очень успешная и приносящая рабочие места и налоги Trump Organization, которую я кропотливо строил в течение многих лет", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп подал иск в суд города Палм-Бич в штате Флорида. Команда его адвокатов утверждает, что генпрокурор Джеймс развязала "войну по запугиванию и преследованию" экс-президента, его семьи и его деловых интересов. "Джеймс неоднократно злоупотребляла своим положением генерального прокурора штата Нью-Йорк, чтобы вести неустанно и публично пагубную и безапелляционную кампанию против президента Трампа", - говорится в иске.

Адвокаты Трампа обвиняют Джеймс в нарушении законов Нью-Йорка и Флориды. Генпрокурор штата намеревается получить документы из траста, который владеет собственностью Trump Organization. По словам экс-президента, у нее нет на это полномочий, потому что эти вопросы регулируются законодательством Флориды, а не Нью-Йорка.

Представитель офиса генпрокурора штата Нью-Йорк в заявлении, распространенном порталом Axios, отметила, что две предыдущие попытки Трампа помешать следствию были отклонены. "Никакое количество исков не удержит нас от преследования его за мошенничество", - говорится в заявлении.

О деле вокруг Trump Organization

В сентябре генеральная прокуратура штата Нью-Йорк предъявила бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения в связи с предполагаемыми финансовыми махинациями в принадлежащей ему компании Trump Organization. Генпрокурор штата Летиция Джеймс подала гражданский иск в отношении самого Трампа, его детей Дональда Трампа - младшего, Эрика и Иванки, а также бывшего финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга и его помощника Джеффри Маккони.

В начале апреля Джеймс заявила о намерении привлечь Трампа к ответственности по делу о предполагаемых финансовых махинациях в его компании. По словам генпрокурора, Трамп, несмотря на требование прокуратуры и предписание суда, отказывался предоставлять нужные документы. Суд обязал политика выплачивать по $10 тыс. ежедневно за неуважение к суду. Позднее суд Нью-Йорка снял с Трампа это обвинение.

В июле 2021 года Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищении имущества и подделке документов. Компанию, в частности, подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Республиканец Трамп отвергает обвинения и называет проводимые властями Нью-Йорка расследования охотой на ведьм, инициированной демократами.