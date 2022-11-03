Южная Корея и США продлят учения авиации в ответ на пуски КНДР

Новые сроки и другие детали учений пока обсуждаются

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея и США решили продлить сроки начавшихся в понедельник учений авиации Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов в ответ на ракетные запуски КНДР. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на ВВС Республики Корея.

Новые сроки и другие детали учений обсуждаются с США. По первоначальным планам, маневры должны были завершиться 4 ноября.

"Командование операциями ВВС и командование американской седьмой воздушной армии, расположенной в Южной Корее, согласились, что в условиях нынешней кризисной ситуации в сфере безопасности, напряженность вокруг которой нарастает из-за провокаций Северной Кореи, необходимо продемонстрировать совместную обороноспособность на основе союза США и Республики Корея", - объяснили в южнокорейских ВВС.

Военные Республики Корея и США начали в понедельник учения Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов, подобные по масштабу маневры ВВС не проводились на протяжении почти пяти лет.

По данным южнокорейских военных, в четверг КНДР произвела пуск, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" и двух баллистических ракет малой дальности. По оценкам Сеула, полет межконтинентальной ракеты прошел, вероятно, неудачно.

В понедельник представитель Министерства иностранных дел КНДР выступил с критикой американо-южнокорейских учений, которые в Пхеньяне называют "репетицией войны". 1 ноября секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Пак Чон Чхон заявил, что Сеул и Вашингтон "заплатят страшную цену", если решат вторгнуться в КНДР. В Сеуле настаивают на оборонительном характере учений.